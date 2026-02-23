HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Semmire sem emlékszik a sofőr, aki belehajtott Teslájával a Berettyóba

Tesla
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 08:10
Hortobágy-Berettyó Főcsatornabaleset
Súlyos baleset történt. Elvesztette a férfi az uralmát a kocsi felett, és a Hortobágy-Berettyó főcsatornában kötött ki.

A Hortobágy-Berettyó főcsatorna nyelt el kis híján egy Tesla személyautót a minap.

A Tesla csónakként sodródott a Hortobágy-Berettyó főcsatornán, félig elmerülve
A Tesla csónakként sodródott a Hortobágy-Berettyó főcsatornán, félig elmerülve  Fotó: TV2

Szombat este érkezett a hír: egy autó tisztázatlan körülmények közt a főcsatornába hajtott. A sofőrnek az ágakba kellett kapaszkodnia, hogy kimeneküljön, miközben a kocsi egyre mélyebbre süllyedt. A férfi most a Tényeknek elárulta: a baleset előtti pillanatokból semmire sem emlékszik. Alighanem rosszul lett vezetés közben. Arra tért már csak magához, hogy a Tesla a vízbe csapódik. A jármű ezt követően több száz métert sodródott csónakként a vízen.

"Az ágak belógtak az ablakon keresztül. Megfogtam egy ágat, kinyitottam az ajtót, és az autó kiment alólam, én pedig rajta maradtam az ágon" - idézte fel menekülését a sofőr.

Az addigra már teljesen elmerült kocsit végül vasárnap délelőtt húzták ki a csatornából a speciális mentők és az önkéntes tűzoltók. Rendkívül óvatosan kellett dolgozniuk, az elektromos autó akkumulátora miatt ugyanis fennállt az áramütés veszélye is.

Videós beszámoló a Berettyóba zuhant Tesláról

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
