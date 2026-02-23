Semmire sem emlékszik a sofőr, aki belehajtott Teslájával a Berettyóba

A Hortobágy-Berettyó főcsatorna nyelt el kis híján egy Tesla személyautót a minap.
Szombat este érkezett a hír: egy autó tisztázatlan körülmények közt a főcsatornába hajtott. A sofőrnek az ágakba kellett kapaszkodnia, hogy kimeneküljön, miközben a kocsi egyre mélyebbre süllyedt. A férfi most a Tényeknek elárulta: a baleset előtti pillanatokból semmire sem emlékszik. Alighanem rosszul lett vezetés közben. Arra tért már csak magához, hogy a Tesla a vízbe csapódik. A jármű ezt követően több száz métert sodródott csónakként a vízen.
"Az ágak belógtak az ablakon keresztül. Megfogtam egy ágat, kinyitottam az ajtót, és az autó kiment alólam, én pedig rajta maradtam az ágon" - idézte fel menekülését a sofőr.
Az addigra már teljesen elmerült kocsit végül vasárnap délelőtt húzták ki a csatornából a speciális mentők és az önkéntes tűzoltók. Rendkívül óvatosan kellett dolgozniuk, az elektromos autó akkumulátora miatt ugyanis fennállt az áramütés veszélye is.
