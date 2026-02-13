Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Horror: 3 embert nyomott halálra a lavina az Alpokban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 19:10
Továbbra is magas a lavinaveszély.

Három síelő életét vesztette pénteken a francia Alpokban, amikor egy lavina elsodorta őket a Val d'Isere síközpont közelében, ahol a lavinaveszély továbbra is nagyon magas. A hóomlás összesen hat síelőt sodort el, közülük négyen edző kíséretében voltak - olvasható a sípark nyilatkozatában.

A festői Ormet-ösvény Saint-Colomban-des-Villards mellett, a francia Alpokban.
Még mindig veszélyes a Val d'Isere síközpont, bármikor lavina indulhat
Fotó: Accrochoc /  Wikipédia

"A mentők gyors beavatkozása ellenére hárman életüket vesztették. Mindannyian rendelkeztek a lavinaáldozatok keresésére szolgáló rendszerekkel" - közölte a sípark.

Az ügyben rendőrségi eljárás indult.

A francia Alpok ezen területén jelenleg nagyon magas (5-ös skálán 4-es) a lavinaveszély - emlékeztetett a síközpont, amely arra figyelmeztette a látogatókat, hogy maradjanak a biztonságos és kijelölt területeken.

A Nils vihar csütörtöki átvonulása Franciaországban nagyon erős havazást hozott, átlagosan 60-100 centiméter friss hó esett, s helyenként még több is a Mont Blanc környékén a Météo-France jelentése szerint.

Vörös riasztást adtak ki lavinaveszély miatt

A francia meteorológiai intézet a legmagasabb szintű, vörös riasztást adta ki lavinákra az érintett Savoie megyében, ami Franciaországban rendkívül ritka döntés, mindössze két másik eset történt a rendszer 25 évvel ezelőtti bevezetése óta.

A kockázat miatt a Francia Alpokban csütörtökön több síközpont úgy döntött, hogy teljesen vagy részben lezárja a sípályáit.

A lavinaveszély szintje pénteken továbbra is magas az Alpokban, és "a hóréteg nagyon instabil, különösen 1800-2000 méteres magasságban. Ezért a lavinák könnyen beindulhatnak egy síelő vagy túrázó által, és nagyon nagy hómennyiségeket mozgathatnak meg" - figyelmeztetett a Météo-France.

