Debreceni autóbaleset: három évet kapott a gazdag elkövető

Mint arról a Bors beszámolt, 2023. január 7-én örökre megváltozott a létavértesi Mázló család élete. A 21 éves Mázló Attila éppen egy baráti összejövetelről tartott haza a spórolt pénzéből vásárolt Volkswagenével, amikor Debrecenben a Vágóhíd utacai felüljárón összeütközött az Sz. Patrik által vezetett luxusautóval. A debreceni autóbaleset okozásával a Mercedes sofőrjét vádolták. A jómódú családból származó férfi ügyében ma hirdedett ítéletet a Debreceni Járásbíróság.

Anna, a debreceni autóbaleset áldozatának édesanyja

Fotó: Kovács Dávid / Bors

Bár Sz. Patrik még az utolsó szó jogán is az ártatlanságát hangoztatta, a bírót nem sikerült meggyőznie. Bár a védője igyekezett őt minél jobb színben feltüntetni, többek közt azzal, hogy a fiatal kitűnő eredménnyel végzi az egyetemet, a bíró az igazságügyi szakértők szakvéleményére is hagyatkozva úgy döntött, hogy igenis

Sz. Patrik felel Attila haláláért, és ezért 3 évet kell fogházban eltöltenie, illetve 4 év 2 hónapig nem vezethet járművet.

A debreceni autóbaleset vádlottja továbbra sem érzi magát felelősnek

A vádlott az ítélethirdetés alatt nem mutatott különösebb érzéseket. A rendre biztonsági őr vigyázott a teremben. A bíró az ítélet indoklásakor kitért arra, hogy a baleset amiatt következett be, mert Patrik nem tartotta be a közlekedési szabályokat és jelentősen túllépte a megengedett sebességet.

Attila 21 évet élt. Haláláért a bíróság szerint Sz. Patrik a felelős Fotó: Olvasói

Attila gyászoló édesanyja korábban valamennyi tárgyalási napon megjelent. A legutóbbi alkalommal azonban a teremből kilépő vádlottnak megmutatta a halott fiáról készült fotókat, és miután szíven ütötte Patrik reakciója, összeomlott. Annát mentővel szállították kórházba, és bár még aznap hazaengedték, az orvosai azt javasolták, hogy az ítélethirdetésről inkább maradjon távol. Így is tett, Attila édespja képviselte a családot.

Bíztunk benne, hogy az elkövető példás büntetést kap. Ez szerencsére így is lett. Az elkövető magatartása elkeserítő, hiszen az elhunyt gyermekemre próbálta kenni a balesetet. Remélem, másodfokon helybenhagyják a szigorú verdiktet!

- mondta a gyászoló édesapa a Borsnak az ítélethirdetés után.