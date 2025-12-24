„Karácsonyi ajándéknak Zolit kérjük!” - ezt kívánja a győri eltűnt villanyszerelő felesége

„Apával minden nap karácsony volt!” – A győri eltűnt villanyszerelők egyik áldozatának családjával, Mácsik Zoltán lányával, Adrienn-nel és feleségével, Mártival beszélgettünk a karácsonyról. Mint mondták, számukra, amióta eltűnt a családfő, megszűntek az ünnepek, ugyanis Zoltán volt számukra a fény, amit É. Imre elvett tőlük, amikor őt és a másik villanyszerelőt, Orlik Vilmost meggyilkolta.
Apának mindig a kedvenc ünnepe volt a karácsony és a húsvét
– mesélte Adrienn. "Nagyon szeretett örömet okozni, mindent megadott nekünk, amit csak lehet! Mindig nálunk ünnepeltünk. Eljött az egész család. Apu megcsinálta a gesztenyével töltött pulykáját és minden évben megnéztük a Reszkessetek betörőket. Ő jelentette a szeretetet és az örömöt ebben a családban, de amióta elvették tőlünk, eltűnt ennek az egésznek a varázsa."
Zoltán eltűnése után a család már nem is ünnepelte a karácsonyt, később pedig a családjuk sem volt a régi.
Már csak túl akarunk lenni ezeken a napokon. Apa halálával a nálunk tartott közös családi karácsonyozás megszűnt. Eddig együtt volt a család, aztán ez megváltozott. Mindenki másképp alakította a ünnepet. Apu volt az, aki összetartott minket.
Karácsonykor is megemlékeznek Zoliról.
Zoli mindig feldíszítette a házat kint is és bent is. Örömet akart okozni a kinti dekorációval a környéken élő gyerekeknek. Ez nagyon megmaradt bennem, hiszen örömöt akart adni mindig, mindenkinek
– vette át a szót Márti. "Korábban a szülei sírjára vittünk virágot, ott emlékeztünk meg róla. Neki ugye nincs sírja, hiszen a mai napig nem került elő a holtteste. Itthon, a szekrényen vannak róla képek angyalokkal, lehet, hogy idén ide helyezzük el neki a virágot. Én ha kívánhatnék karácsonyra bármit, azt kívánnám, hogy É. Imre végre mondja el, hogy hová rejtette el a férjem holttestét! De mivel erre csekély az esély, annak is nagyon örülnénk, hogy ha visszaadnák Zoli ellopott autóját."
Ahogyan arról a Bors beszámolt, a két ember megölésével vádolt vállalkozót, É. Imrét, elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. A vád szerint, először Orlik Vilmost, majd később Mácsik Zoltánt csalta el találkozóra azzal, hogy a két férfinak megfizeti a tartozását, ám ez nem történt meg. Elcsalta őket az ikrényi horrortanyájára, ahol ismeretlen körülmények között meggyilkolta őket. Holttestük a mai napig nem került elő.
