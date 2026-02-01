Győri eltűnt villanyszerelők – Orlik Vilmos özvegye így emlékszik férje eltűnésének napjára

„Sosem fogom elfelejteni azt a napot, amikor eltűnt a férjem” – kezdte a Borsnak Orlik Vilmos felesége, Mária. Ahogyan az ismeretes, még 2015-ben veszett nyoma a 67 éves villanyszerelőnek, miután találkozóra hívta É. Imre vállalkozó. Ez után Vilmost eltűntként kezdték el keresni, de három évvel később, amikor kiderült, hogy Mácsik Zoltánnak is ugyan így veszett nyoma, akkor emberölésben vizsgálódott a hatóság. Mária több, mint egy évtizede él kétségek között a férje eltűnése miatt. Mint mondta: sosem fogja elfelejteni azt a napot, amikor Vilmos eltűnt. A győri eltűnt villanyszerelők ügyét újratárgyalják egy eljárási hiba miatt.
Minden percben el kell foglaljam magam, mert máskülönben állandóan ezzel az üggyel foglalkoznék és beleőrülnék
– kezdte lapunknak Mária. "Mintha csak ma lett volna, hogy elment itthonról… Sosem felejtem el. Hétfői nap volt, én pakoltam be a szerszámait az autóba. Kora reggel felkelt, összeszedte a személyes dolgait és már indult is dolgozni Ausztriába. Mivel a hét első napja mindig a rohanásról szólt neki, ezért csak kedden beszéltünk, akkor minden rendben volt vele, ám szerdán már nem jelentkezett."
Mária elmondta, hogy Vilmos még délelőtt felhívta a fiát, de utána többet nem érték már el.
Szerdán jött volna haza. Még délelőtt felhívta a fiamat, aki autószerelő és ezzel kapcsolatban kérdezett tőle, de többet már nem értük őt el. A mai napig mondja a fiam, hogy mekkora szerencse, hogy felvette a telefont, mert nem bírta volna túlélni, mert azt gondolta volna, hogy az üggyel kifolyólag kereste. Ekkor mi még nem tudtunk arról, hogy találkozóra hívta É. Imre.
Az asszony elmondása szerint Vilmos kollégáitól tudták meg, hogy férjét egész nap zaklatta É. Imre, aki mindenképp találkozni akart a villanyszerelővel, aki végül kötélnek állt.
Semmit sem tudnánk, ha Vilmos nem mondta volna el a kollégáinak, hogy É. Imrével lesz a találkozója. Még mondták is neki, hogy ne menjen el…
– folytatta. "Délután háromkor végzett, majd elment. Az emberei vissza várták, mert úgy volt, hogy kettőt haza is visz, de ez nem történt meg. Ez után a férjemet többet nem értük el telefonon."
Orlik Vilmost eltűntként kezdte el keresni a rendőrség, akkor még nem is sejtették, hogy bűncselekmény történt vele. Ám három évvel később Mácsik Zoltánnak ugyan ilyen körülmények között nyoma vész.
"Amikor bejelentettük, hogy nem jött haza, nem vettek komolyan minket. Elkezdtünk magunk utána járnia dolognak, még Imrét is felhívtuk, de ő fel sem vette a telefont. Az ikrényi horrortanyához is elmentünk, ahol a szomszédok azt mondták, hogy valami nagyon furcsa dolog történt, mert Imre telkén hatalmas volt a füst és borzasztó szag terjengett. Még át is szóltak neki, hogy: „Mi van itt, krematórium?!” Házkutatást akartunk, de senki sem segített. Aztán csak teltek az évek, míg végül 3 évvel később nyoma veszett Mácsik Zoltánnak. Zoli miatt elkezdtek nyomozni és ekkor É. Imre egyik unokatestvére riasztotta a rendőröket, hogy van nála egy autó… Kiderült, hogy az akkor már három éve eltűnt férjemé az!"
É. Imrét hamar megvádolták a két villanyszerelő megölésével. A vád szerint Vilmost egy korábban kibérelt kotrógép miatt ölhette meg, amit meg akart tartani magának.
"Nem lett volna „rossz üzlet” Imrének, hiszen megtarthatta volna a kotrógépet és azt a pénzt, amivel a férjemnek tartozott. Ha nem gyilkol többször, akkor megúszta volna. Bízunk benne, hogy végül tényleg életfogytig tartó fegyházbüntetést fog kapni! "– zárta.
A Győri Ítélőtábla bejelentette, hogy eljárási hiba miatt újratárgyalják az elejétől a győri eltűnt villanyszerelők perét. É. Imrét jelenleg nem engedik ki a börtönből és továbbra is előre kitervelten, aljas indokból, nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják, ám ő mindent tagad. A két villanyszerelő holttestét a mai napig nem találták meg.
