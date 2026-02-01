Győri eltűnt villanyszerelők – Orlik Vilmos özvegye így emlékszik férje eltűnésének napjára

„Sosem fogom elfelejteni azt a napot, amikor eltűnt a férjem” – kezdte a Borsnak Orlik Vilmos felesége, Mária. Ahogyan az ismeretes, még 2015-ben veszett nyoma a 67 éves villanyszerelőnek, miután találkozóra hívta É. Imre vállalkozó. Ez után Vilmost eltűntként kezdték el keresni, de három évvel később, amikor kiderült, hogy Mácsik Zoltánnak is ugyan így veszett nyoma, akkor emberölésben vizsgálódott a hatóság. Mária több, mint egy évtizede él kétségek között a férje eltűnése miatt. Mint mondta: sosem fogja elfelejteni azt a napot, amikor Vilmos eltűnt. A győri eltűnt villanyszerelők ügyét újratárgyalják egy eljárási hiba miatt.

A győri eltűnt villanyszerelők, azaz Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos ügye tovább folytatódik Fotó: police.hu

Győri eltűnt villanyszerelők: Vilmos volt az első áldozat

Minden percben el kell foglaljam magam, mert máskülönben állandóan ezzel az üggyel foglalkoznék és beleőrülnék

– kezdte lapunknak Mária. "Mintha csak ma lett volna, hogy elment itthonról… Sosem felejtem el. Hétfői nap volt, én pakoltam be a szerszámait az autóba. Kora reggel felkelt, összeszedte a személyes dolgait és már indult is dolgozni Ausztriába. Mivel a hét első napja mindig a rohanásról szólt neki, ezért csak kedden beszéltünk, akkor minden rendben volt vele, ám szerdán már nem jelentkezett."

Mária elmondta, hogy Vilmos még délelőtt felhívta a fiát, de utána többet nem érték már el.

Szerdán jött volna haza. Még délelőtt felhívta a fiamat, aki autószerelő és ezzel kapcsolatban kérdezett tőle, de többet már nem értük őt el. A mai napig mondja a fiam, hogy mekkora szerencse, hogy felvette a telefont, mert nem bírta volna túlélni, mert azt gondolta volna, hogy az üggyel kifolyólag kereste. Ekkor mi még nem tudtunk arról, hogy találkozóra hívta É. Imre.

Az asszony elmondása szerint Vilmos kollégáitól tudták meg, hogy férjét egész nap zaklatta É. Imre, aki mindenképp találkozni akart a villanyszerelővel, aki végül kötélnek állt.

Semmit sem tudnánk, ha Vilmos nem mondta volna el a kollégáinak, hogy É. Imrével lesz a találkozója. Még mondták is neki, hogy ne menjen el…

– folytatta. "Délután háromkor végzett, majd elment. Az emberei vissza várták, mert úgy volt, hogy kettőt haza is visz, de ez nem történt meg. Ez után a férjemet többet nem értük el telefonon."