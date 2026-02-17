Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szolnoki emberölés: beismerte tettét a gyilkos

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 16:28
Újabb fejlemények a rettenetes tragédia kapcsán. Ezt tudtuk meg a szolnoki emberölésről.

Mint arról korábban beszámoltunk, tragédia történt hétfő délután Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Most újabb részletek derültek ki a szolnoki emberölésről.

A hatóságok február 16-án találtak rá egy holttestre a saját otthonában. Nem sokkal később az is világossá vált a hatóságok számára: az idős férfi gyilkosság áldozata lett. A rendőrök azonnal munkához láttak, most pedig már arról számolhattak be: a feltételezett tettest őrizetbe is vették.

Szolnoki emberölés: mindent bevallott a tettes

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint február 16-án 15 óra 24 perckor érkezett bejelentés, hogy egy férfit holtan találtak szolnoki otthonában. az áldozatot valamikor aznap 10 óra 20 perc és 15 óra között ölhették meg: egy ismerőse több éles eszközzel olyan súlyosan bántalmazta, hogy belehalt. 

A hatóságok 15 órával később el is fogták azt a 46 éves abonyi férfit, aki az emberöléssel gyanúsítanak, és aki nem sokkal később beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy szóváltást követően bántalmazta a sértettet. A nyomozó hatósóság őrizetbe vette és kezdeményezik a letartóztatását.

