Borzalmas tragédia: holtan találtak rá egy idős férfire Szolnokon

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 20:20
tragédiarendőrséghalál
Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Holtan találtak egy idős férfit a szolnoki otthonában hétfő délután, a gyanú szerint bűncselekmény áldozata lett - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

eltűnt, rendőrség, rendőr
Holtan találtak rá egy idős férfire Szolnokon Fotó: Gé / MW

A rendőrök azonnal megkezdték az elsődleges nyomozási cselekményeket, amelyek jelenleg is folyamatban vannak

- írták.

A haláleset körülményeit a főkapitányság büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.

 

