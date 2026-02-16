Borzalmas tragédia: holtan találtak rá egy idős férfire Szolnokon

Holtan találtak egy idős férfit a szolnoki otthonában hétfő délután, a gyanú szerint bűncselekmény áldozata lett - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
A rendőrök azonnal megkezdték az elsődleges nyomozási cselekményeket, amelyek jelenleg is folyamatban vannak
- írták.
A haláleset körülményeit a főkapitányság büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.
