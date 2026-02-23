HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Jézusról és angyalokról vallott a somogyi gyilkos, aki halálra verte ittas apósát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 10:35
A férfi felismerhetetlenségig verte apósát az udvaron. A gyilkos a bíróságon a hallucinációiról beszélt.
Jézusról és angyalokról vallott a tettes, aki kirángatta az udvarra az apósát, majd halálra verte Somogy vármegyében. A gyilkossággal vádolt férfi a bíróságon szólalt meg.

Fotó: Yankovsky88 /  Shutterstock 

Ezért verte halálra apósát a kapolyi gyilkos

A tragédia Kapolyon történt, ahol a két férfi részegen veszekedni kezdett. Ekkor a támadó berúgta az üvegajtót, megütötte apósát, majd az udvarra zavarta, és halálra rugdosta. Az áldozat mája és több szerve is beszakadt, fejét annyira szétverték, hogy nem lehetett felismerni - hangzott el a Tények hírműsorában.

A zavartan viselkedő vádlott a bíróságon azt állította, nem bírta, hogy apósa folyton iszik és kritizálja a lányát. Azt is mondta, hogy a gyilkosság előtti éjszaka nem tudott aludni, és többek között Jézust is látta.

Éjszakánként képzelődtem mindenféléről. Mintha angyalok vagy Jézus, vagy valamilyen égbéli lények jelentek volna meg előttem

- mondta a vádlott.

A férfit első fokon tíz év börtönbüntetésre ítélték. Ügyvédje enyhítésért és a minősítés megváltoztatásáért fellebbezett, ám másodfokon a Pécsi Ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helybenhagyta.

A vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt tíz év fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélték.

 

