Jézusról és angyalokról vallott a somogyi gyilkos, aki halálra verte ittas apósát

Jézusról és angyalokról vallott a tettes, aki kirángatta az udvarra az apósát, majd halálra verte Somogy vármegyében. A gyilkossággal vádolt férfi a bíróságon szólalt meg.

Jézust hallucinált a gyilkos apósa halálra verése előtt

Fotó: Yankovsky88 / Shutterstock

Ezért verte halálra apósát a kapolyi gyilkos

A tragédia Kapolyon történt, ahol a két férfi részegen veszekedni kezdett. Ekkor a támadó berúgta az üvegajtót, megütötte apósát, majd az udvarra zavarta, és halálra rugdosta. Az áldozat mája és több szerve is beszakadt, fejét annyira szétverték, hogy nem lehetett felismerni - hangzott el a Tények hírműsorában.

A zavartan viselkedő vádlott a bíróságon azt állította, nem bírta, hogy apósa folyton iszik és kritizálja a lányát. Azt is mondta, hogy a gyilkosság előtti éjszaka nem tudott aludni, és többek között Jézust is látta.

Éjszakánként képzelődtem mindenféléről. Mintha angyalok vagy Jézus, vagy valamilyen égbéli lények jelentek volna meg előttem

- mondta a vádlott.

A férfit első fokon tíz év börtönbüntetésre ítélték. Ügyvédje enyhítésért és a minősítés megváltoztatásáért fellebbezett, ám másodfokon a Pécsi Ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helybenhagyta.

A vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt tíz év fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélték.