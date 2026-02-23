Jézusról és angyalokról vallott a somogyi gyilkos, aki halálra verte ittas apósát

Jézusról és angyalokról vallott a tettes, aki kirángatta az udvarra az apósát, majd halálra verte Somogy vármegyében. A gyilkossággal vádolt férfi a bíróságon szólalt meg.
A tragédia Kapolyon történt, ahol a két férfi részegen veszekedni kezdett. Ekkor a támadó berúgta az üvegajtót, megütötte apósát, majd az udvarra zavarta, és halálra rugdosta. Az áldozat mája és több szerve is beszakadt, fejét annyira szétverték, hogy nem lehetett felismerni - hangzott el a Tények hírműsorában.
A zavartan viselkedő vádlott a bíróságon azt állította, nem bírta, hogy apósa folyton iszik és kritizálja a lányát. Azt is mondta, hogy a gyilkosság előtti éjszaka nem tudott aludni, és többek között Jézust is látta.
Éjszakánként képzelődtem mindenféléről. Mintha angyalok vagy Jézus, vagy valamilyen égbéli lények jelentek volna meg előttem
- mondta a vádlott.
A férfit első fokon tíz év börtönbüntetésre ítélték. Ügyvédje enyhítésért és a minősítés megváltoztatásáért fellebbezett, ám másodfokon a Pécsi Ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helybenhagyta.
A vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt tíz év fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélték.
