Halálos áldozatot követelt a tűzeset Piricsén: füstmérgezésben vesztette életét egy idős férfi

Egy lakóház egyik szobája égett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsén hétfőn délben, a tűz okozta füstben egy ember meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

Füstmérgezést kapott egy idős férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Füstmérgezés követelte az idős férfi életét

A lángok a település Bélteki utcájában lévő száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa égett. A kis területen pusztító lángok a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak, azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy hatvanas éveiben járó férfi életét vesztette, macskájával együtt.

Hozzátették, hogy a tüzelő feltehetően egy kipattant szikra miatt kapott lángra, a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.