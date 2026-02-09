Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Halálos áldozatot követelt a tűzeset Piricsén: füstmérgezésben vesztette életét egy idős férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 16:42
Rohantak a tűzoltók egy piricsei családi házhoz, de a füst halálos áldozatot követelt. A tűz keletkezésének pontos okát vizsgálják.

Egy lakóház egyik szobája égett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsén hétfőn délben, a tűz okozta füstben egy ember meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

Füstmérgezést kapott egy idős férfi.
Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Füstmérgezés követelte az idős férfi életét

A lángok a település Bélteki utcájában lévő száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa égett. A kis területen pusztító lángok a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak, azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy hatvanas éveiben járó férfi életét vesztette, macskájával együtt.

Hozzátették, hogy a tüzelő feltehetően egy kipattant szikra miatt kapott lángra, a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

 

