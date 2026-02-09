Halálos áldozatot követelt a tűzeset Piricsén: füstmérgezésben vesztette életét egy idős férfi

Egy lakóház egyik szobája égett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsén hétfőn délben, a tűz okozta füstben egy ember meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.
A lángok a település Bélteki utcájában lévő száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa égett. A kis területen pusztító lángok a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak, azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy hatvanas éveiben járó férfi életét vesztette, macskájával együtt.
Hozzátették, hogy a tüzelő feltehetően egy kipattant szikra miatt kapott lángra, a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.