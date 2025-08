Így érhet véget a világ? Kitörhet a 40 000 kilométeres Tűzgyűrű – apokaliptikus következményeket jósolnak a tudósok

Pusztító erejű földrengés rázta meg Oroszországot, és a következmények messze túlmutathatnak a térségen. A 8,8-as erősségű rengés nyomán cunamiriadók léptek életbe Japánban, Hawaiin és az Egyesült Államok nyugati partvidékén – de a tudósok szerint ez csak a kezdet lehet.

Végzetes lehet a Tűzgyűrű?

Forrás: AFP/2023 Anadolu/Salvatore Allegra

A geológusok most attól tartanak, hogy a rengés láncreakciót indíthat be a Föld legveszélyesebb vulkáni övezetében: a 40 ezer kilométer hosszú Tűzgyűrűben. Ez a csendes-óceáni vulkánív 425 aktív tűzhányót foglal magába – köztük a Mount St. Helenst, a japán Fuji hegyet vagy a legendás Krakatoát. A kutatók elmélete szerint egy elég nagy földrengés destabilizálhatja az egyes vulkánok magma-kamráit, sőt, új repedéseket is nyithat, amelyeken keresztül a magma felfelé törhet. Ha ez az egész ív egyszerre aktiválódna – ami szerencsére nagyon valószínűtlen –, a következmények apokaliptikusak lennének.

Mi történne, ha a Tűzgyűrű egyszerre törne ki? A légkörbe kerülő hamu és kén miatt a repülőforgalom leállna, a napfény gyengülése miatt világszerte 1 Celsius-fokos lehűlés jöhetne, ami terméskieséshez, éhínséghez és gazdasági összeomláshoz vezetne. Dr. Valentin Troll vulkanológus szerint:

Az ilyen mértékű kitörés több évig tartó vulkáni telet okozhatna, hűvös, csapadékos nyarakkal, rossz terméshozammal, és élelmiszerhiánnyal.

A veszély nem csak elméleti: a Kljucsevszkaja vulkán – a világ egyik legaktívabbja – már közvetlenül a rengés után aktivitást mutatott. A tudósok szerint nem kizárt, hogy a földmozgás hatására újra kitört. Bár a „teljes Tűzgyűrű-katasztrófa” inkább egy katasztrófafilmbe illik, mint a valóságba, a kutatók szerint mégis fontos megérteni, hogyan befolyásolhatják egymást a földrengések és a vulkánkitörések – és felkészülni a lehető legrosszabbra, írja a Daily Mail.