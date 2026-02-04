Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veréssel és gyújtogatással fenyegette rokonait egy férfi - így próbált neki tetsző tanúvallomást szerezni

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 12:20
fenyegetéstanúvallomás
Nem járt sikerrel a mesterterv. A fenyegetőző férfi ellen most vádat emelhetnek.

Egy 45 éves férfi veréssel és a házuk felgyújtásával fenyegette meg a rokonait, annak érdekében, hogy az ő javára tegyenek tanúvallomást a bíróságon. Terve nem járt sikerrel, sőt vádat is emelhetnek ellene.

Megfenyegette családtagjait a férfi, hogy neki tetsző vallomást tegyenek.
Megfenyegette családtagjait a férfi, hogy neki tetsző vallomást tegyenek. (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Nem jár sikerrel a férfi fenyegetése

2024 elején a hencidai férfival szemben több eljárás is folyt egyszerre, amikor két rokonát a bíróság beidézte tanúnak. Ekkor azonban úgy döntött, nem bízza a véletlenre a vallomásukat, így még indulás előtt eligazította őket azzal kapcsolatban mit kell mondani a bíróság előtt. Annak érdekében, hogy a családtagjai értsék szavainak a súlyát, meg is fenyegette őket azzal, hogy megveri őket, sőt, ha kell, a házukat is felgyújtja.

Mesterterve azonban nem járt sikerrel, és korábbi ügyei mellett, újabb vizsgálat indult ellene kényszerítés hatósági eljárás bűntett miatt. A Derecskei Rendőrőrs bűnügyesei a napokban lezárták a nyomozást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek - közölte a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu