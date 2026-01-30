Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Börtönbe akart kerülni: elhatározta, hogy megöl egy rendőrt a szegedi nő

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 11:56
börtönügyészségfenyegetés
A szegedi nőt a helyszínen elfogták. A vádlott börtönbe akart kerülni, ezért tervezte meg tettét.

Vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség azzal a nővel szemben, ki meg akart ölni egy rendőrt Szegeden. A nő feltett szándéka volt börtönbe kerülni.

börtönbe
Börtönbe akart kerülni a nő, így rendőrre támadt / Illusztráció: Freepik.com

Rendőrt fenyegetett, börtönbe akart kerülni a nő

Egy nő 2025 őszén elhatározta, hogy börtönbe akar kerülni, így megtervezte egy rendőr leszúrását. Ennek motivációjaként elment a vármegyei főkapitányság épületéhez és megfenyegette a szolgálatot teljesítő biztonsági őrt, hogy leszúrja.

Az őr rendőri segítséget kért, a vádlottat pedig sikerült a helyszínen elfogni. Az ügyészség oldala szerint vármegyei főügyészség a letartóztatásban lévő elkövetőt emberölés bűntettének előkészületével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu