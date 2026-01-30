Börtönbe akart kerülni: elhatározta, hogy megöl egy rendőrt a szegedi nő

Vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség azzal a nővel szemben, ki meg akart ölni egy rendőrt Szegeden. A nő feltett szándéka volt börtönbe kerülni.

Börtönbe akart kerülni a nő, így rendőrre támadt / Illusztráció: Freepik.com

Rendőrt fenyegetett, börtönbe akart kerülni a nő

Egy nő 2025 őszén elhatározta, hogy börtönbe akar kerülni, így megtervezte egy rendőr leszúrását. Ennek motivációjaként elment a vármegyei főkapitányság épületéhez és megfenyegette a szolgálatot teljesítő biztonsági őrt, hogy leszúrja.

Az őr rendőri segítséget kért, a vádlottat pedig sikerült a helyszínen elfogni. Az ügyészség oldala szerint vármegyei főügyészség a letartóztatásban lévő elkövetőt emberölés bűntettének előkészületével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja.