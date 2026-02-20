Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megrázó pillanatok: embert gázolt a vonat Kisújszálláson

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 07:56 / FRISSÍTÉS: 2026. február 20. 07:57
Kisújszállásgázolás
Mentesítő járatra volt szükség.
Elgázolt egy embert egy személyvonat Kisújszálláson, a Malom utcai vasúti átjárónál. A szerelvényen mintegy százan utaztak, mentesítő járattal folytatták tovább útjukat. 

Embert gázolt a vonat az éjszaka folyamán
Embert gázolt a vonat az éjszaka folyamán / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Embert gázolt a vonat csütörtök éjszaka

A kisújszállási önkormányzati tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget

- közölte február 19-én késő este az esettel kapcsolatban a katasztrófavédelem.

 

