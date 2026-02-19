Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Halálvonat futott be a kijevi peronra - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 15:16
Közszemlére tettek egy rakétatámadást ért vonatot. Megfagyott a levegő a vasútállomáson.
Négy év. Ennyi ideje dörögnek a fegyverek, és ennyi ideje próbálja a világ felfogni azt a felfoghatatlant, ami Ukrajnában történik. De amíg a politikusok a tárgyalóasztalok mellett statisztikákról és fegyverszállításokról vitatkoznak, az ukrán vasúttársaság valami olyat tett, amitől még a legkeményebb diplomaták torka is elszorult: halálvonatot küldött Kijevbe.

Egy halálos orosz dróntámadás következtében kiégett halálvonat vasúti kocsija érkezett Kijevbe, a négy éve tartó háború borzalmait demonstrálva. Fotó: Scripps News

A halálvonat mementója

A Scripps News beszámolója szerint egy ronccsá lőtt, a felismerhetetlenségig összeégett vasúti kocsi gördült be a kijevi központi pályaudvarra, majd foglalta el helyét a város egyik legforgalmasabb pontján. Nem egy múzeumi tárgyról és nem is egy filmes kellékről van szó!Ez a kocsi hús-vér emberek menekülési eszköze volt a háború borzalmai elől - egészen addig, amíg egy tüzérségi lövedék véget nem vetett az utazásnak.Nehéz lenne a háború borzalmait visszaadó installációt elképzelni: a vasúti kocsi kilyuggatott fémlemezek között egykor anyák ölelték gyermekeiket, nagyszülők szorongatták maradék ingóságaikat azt remélve, hogy a kocsi biztonságba viszi őket.

Nézzék meg a saját szemükkel!

A vonat most Barvinkove közelében van, a frontvonalakhoz legközelebbi állomáson. A kocsiban a támadás napján 18-an utaztak, közülük a támadásban 6 ember veszítette életét. 

Azt akarjuk, hogy ne csak hallják a háborút, hanem lássák is. Érezzék a rozsda és az égés szagát

– suttogta egy helyi önkéntes, aki a roncs mellett állt meg egy pillanatra. 

A vasút, mint az élet fonala

Ukrajnában a vasút az elmúlt négy évben többé vált közlekedési eszköznél: ez lett az ország ütőere:

  • Vonatok mentettek ki milliókat a tűzvonalból és
  • így szállították az utánpótlást is a frontra. 

Ez a most kiállított, lebombázott vagon a vasutasok hősiessége előtt is tiszteleg – azok előtt, akik akkor is vezették a szerelvényeket, amikor az égből rakétazápor zúdult rájuk - írja a Ripost. 

 

