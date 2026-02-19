Aggasztó hírek érkeztek: nyoma veszett egy budapesti kamaszlánynak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a mindössze 14 éves Aliciát. A rendelkezésre álló adatok szerint az eltűnt 14 éves lány 2026. február 18-án 7 órakor XVII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, jelenleg is keresik. A tini körülbelül 160 centiméter magas, hosszú sötétbarna hajú, barna szemű. Eltűnésekor barna bőkabátot, barna leggings nadrágot, fehér sportcipőt viselt, és egy retikül volt nála. Az eltűnt kamasz fotója IDE kattintva érhető el.

Eltűnt tinit keres a rendőrség. Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Kétségbeesve keresik az eltűnt tinit

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a fiatal lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.



