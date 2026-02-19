Különleges nevű kamaszlány tűnt el a Jászságból: hónapok óta nem látták

Bő négy hónappal ezelőtt látták utoljára a jászladányi tinit: Amina 2025. október 17-én ment el otthonról, azóta pedig senki sem tudja, hogy hol lehet. Noha a rendőrök is nagy erőkkel keresik az eltűnt lányt, most a lakosság segítségét is kérik, hátha valaki látta őt.

A rendőrség jelenleg is keresi az eltűnt jászladányi tinit

Fotó: Gé

A 17 éves Amina 155 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.