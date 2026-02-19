Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Különleges nevű kamaszlány tűnt el a Jászságból: hónapok óta nem látták

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 06:50
Jászladánykeresik
Nagy a baj! Hosszú hónapok óta a rendőrök sem találják az eltűnt lányt.

Bő négy hónappal ezelőtt látták utoljára a jászladányi tinit: Amina 2025. október 17-én ment el otthonról, azóta pedig senki sem tudja, hogy hol lehet. Noha a rendőrök is nagy erőkkel keresik az eltűnt lányt, most a lakosság segítségét is kérik, hátha valaki látta őt.

A rendőrség jelenleg is keresi az eltűnt jászladányi tinit
A 17 éves Amina 155 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg. 

Segíts megtalálni az eltűnt tinilányt!

Kérjük, hogy aki az eltűnt lányt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen Jászberényi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

