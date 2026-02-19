Különleges nevű kamaszlány tűnt el a Jászságból: hónapok óta nem látták

Bő négy hónappal ezelőtt látták utoljára a jászladányi tinit: Amina 2025. október 17-én ment el otthonról, azóta pedig senki sem tudja, hogy hol lehet. Noha a rendőrök is nagy erőkkel keresik az eltűnt lányt, most a lakosság segítségét is kérik, hátha valaki látta őt.
A 17 éves Amina 155 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.
Kérjük, hogy aki az eltűnt lányt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen Jászberényi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
