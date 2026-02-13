Mindenki őt keresi: iskolába indult, majd nyom nélkül eltűnt a 17 éves Viktória

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 09:10
A rendőrök most a lakosság segítségét kérik. Az eltűnt lány felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság folytat eljárást az eltűnt V. Viktória ügyében. A 17 éves fiatal február 6-án mezőkövesdi otthonából ment iskolába, de oda nem érkezett meg, majd ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnt lányt már napok óta nem találják  / Fotó: Gé / MW

Iskolába menet eltűnt: azóta is keresik a 17 éves Viktóriát

A lány fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.


 

 

