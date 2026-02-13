Mindenki őt keresi: iskolába indult, majd nyom nélkül eltűnt a 17 éves Viktória

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság folytat eljárást az eltűnt V. Viktória ügyében. A 17 éves fiatal február 6-án mezőkövesdi otthonából ment iskolába, de oda nem érkezett meg, majd ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.