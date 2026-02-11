Hol lehet? Eltűnt Liána a IV. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az eltűnt H. Liána ügyében.

A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt H. Liánát / Fotó: Gé / MW

A 17 éves lány 2026. február 10-én este ismeretlen helyre távozott újpesti otthonából, a holléte azóta is ismeretlen.

Eltűnt a fiatal lány

H. Liána 152 centiméter maga, vékony testalkatú, hosszú, barna haja és barna szeme van. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete nadrágot és egy fehér sportcipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki H. Lilla hollétéről bármilyen érdemi információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon – írja a police.hu.

Az eltűnt lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.