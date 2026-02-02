Merre jársz, Petra? Eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség

Eltűnt fiatal lányt keres a dombóvári rendőrség. S. Petra Katalin január elején tűnt el, életjelet azóta sem ad magáról.

Az eltűnt fiatal lányt keresnek a rendőrök / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség

A 16 éves S. Petra Katalin, a kapospulai lakásotthon lakója, 2026. január 8-án engedély nélkül hagyta el a szekszárdi befogadóotthont. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, és életjelet sem ad magáról.

S. Petra Katalin normál testalkatú, barna hajú, barna szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert. A fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.