Merre lehet? Napok óta nem találják a Nemesvámoson eltűnt kisfiút

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Veszprémi Rendőrkapitányságon (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) vagy hívja a 06/30-435-0722-es számot. A 06-88-500-990-es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett is megteheti bejelentését a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.