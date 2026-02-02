Merre lehet? Napok óta nem találják a Nemesvámoson eltűnt kisfiút

Eljárást folytat a Veszprémi Rendőrkapitányság K. Szebasztián Herman eltűnése ügyében. A 13 éves fiú január 28-án 14 óra 30 perc körül távozott nemesvámosi otthonából ismeretlen helyre.
K. Szebasztián Herman a személyleírás szerint nagyjából 160 centiméter magas, középhosszú barna hajú és barna szemű. Az eltűnésekor fekete kapucnis felsőt, fekete szabadidő nadrágot, fekete sportcipőt viselt és egy fekete táskát is magával vitt. A fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Veszprémi Rendőrkapitányságon (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) vagy hívja a 06/30-435-0722-es számot. A 06-88-500-990-es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett is megteheti bejelentését a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.
