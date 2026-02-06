Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Kiderült az igazság a nagykanizsai lefejezett holttestről

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 16:20
Tavaly december óta keresték a férfit. Sajnos már csak a holtteste került elő.
A december 4-én eltűnt férfi után hatalmas kereső munkálatok kezdődtek meg, ami végül február elején került lezárásra. A Zala Vármegyei Rendőr-kapitányság szóvivője megerősítette, hogy a nemrégiben talált holttestet végül sikerült azonosítani a tavaly év végén eltűnt férfi személyében.

Az eltűnt férfit nagy erőkkel kereste a rendőrség Fotó: unsplash

Az eltűnt férfi halálának körülményeit még vizsgálják

A rendőrség egyértelműen kizárta az idegenkezűség gyanúját: a férfi halálát nagy valószínűséggel a kihűlés okozta a hetekkel ezelőtti hatalmas havazásban. A ZAOL egyik olvasója korábban arról számolt be, hogy a holttestet megcsonkítva, fej nélkül találták meg, ezt azonban a rendőrség azóta cáfolta - írja az Origo.

 

