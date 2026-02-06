Napok óta semmi hír róla: nyomtalanul tűnt el a pécsi kamaszlány

Eltűnt egy mindössze 14 éves kamasz Pécsről: a fiatalt jelenleg is keresik a zsaruk, ugyanakkor a hatóságok a lakosság segítségét is kérik az előkerítésében.

Február eleje keresi a rendőrség az eltűnt tinit

Fotó: Gé

Amanda 2026. február 1-jén engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A fiatal lány körülbelül 166 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, barna hajú, barna szemű. Utolsó ismert ruházata: fehér sportcipő, világoskék farmernadrág, fekete póló, rövid, steppelt dzseki, karika fülbevaló, fekete válltáska. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.