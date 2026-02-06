Napok óta semmi hír róla: nyomtalanul tűnt el a pécsi kamaszlány

Eltűnt egy mindössze 14 éves kamasz Pécsről: a fiatalt jelenleg is keresik a zsaruk, ugyanakkor a hatóságok a lakosság segítségét is kérik az előkerítésében.
Amanda 2026. február 1-jén engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A fiatal lány körülbelül 166 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, barna hajú, barna szemű. Utolsó ismert ruházata: fehér sportcipő, világoskék farmernadrág, fekete póló, rövid, steppelt dzseki, karika fülbevaló, fekete válltáska. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki az eltűnt lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.