Napok óta semmi hír róla: nyomtalanul tűnt el a pécsi kamaszlány

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 13:50
Február eleje óta nem találnak egy mindössze 14 éves fiatalt. Az eltűnt lányt a rendőrség is nagy erőkkel keresi.

Eltűnt egy mindössze 14 éves kamasz Pécsről: a fiatalt jelenleg is keresik a zsaruk, ugyanakkor a hatóságok a lakosság segítségét is kérik az előkerítésében.

Eltűnt egy tini egy pécsi gyermekotthonból.
Február eleje keresi a rendőrség az eltűnt tinit
Amanda 2026. február 1-jén engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A fiatal lány körülbelül 166 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, barna hajú, barna szemű. Utolsó ismert ruházata: fehér sportcipő, világoskék farmernadrág, fekete póló, rövid, steppelt dzseki, karika fülbevaló, fekete válltáska. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

Segíts megtalálni az eltűnt tinit!

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki az eltűnt lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
