Aggasztó hírek jöttek a világhírű rapperről: senki sem tudja, hol lehet a fia

Eltűnt Lil Jon, a világhírű rapper 27 éves fia, Nathan Smith. A DJ Young Slade művésznéven ismert fiút Georgia államában nyilvánították eltűnt személynek.

Lil Jon (képünkön) kétségbeesetten kér segítséget: a rapper fiának nyoma veszett Fotó: AFP

A rapper fia otthonról szökött el

A Miltoni Rendőrkapitányság február 3-án adta ki a körözést az 1,2 milliárdos nézettséggel rendelkező Turn Down for What előadójának fiával kapcsolatban. Nathant utoljára kedden reggel látták a környéken sétálni.

Az érintett kiszökött az otthonából, majd eltűnt. Gyalog távozott, telefon nincs nála. Elképzelhető, hogy dezorientált állapotban van, és segítségre szorul. A családja és barátai aggódnak a biztonságáért

- áll a hivatalos rendőrségi közleményben.

Lil Jon képviselője elmondta, hogy a család a magánéletük tiszteletben tartását kéri.

Továbbra is arra kérünk mindenkit, imádkozzon Nathanért, hogy biztonságban hazatérhessen

- tette hozzá.

Nathan anyukája, Nicole Smith 2004-ben ment hozzá a rapperhez, válásukat pedig 2024-ben jelentették be, bár a kapcsolatuk már két évvel korábban véget ért. A rappernek egy lánya is van, Nahara, akit jelenlegi párjával, Jamila Sozahdah-val közösen nevel - írja a People.

Nathan korábban a The Quintessential Gentleman magazinnak mesélt arról, milyen volt Lil Jon fiaként felnőni: