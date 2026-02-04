Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hol lehet Krisztián? Eltűnt 15 éves fiút keres a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 12:40
Már több mint egy hónapja nem találják az eltűnt fiatalt. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri.

Még az év elején engedély nélkül távozott a szekszárdi gyermekotthonból egy 15 éves fiú: a rendőrség azóta is eltűntként keresi.

A lakosság segítségét kéri a rendőrség az eltűnt fiú keresésében.
A lakosság segítségét kéri a rendőrség az eltűnt fiú keresésében. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

Már több mint egy hónapja nem találják az eltűnt fiatalt

A Tamási Rendőrkapitányság a 17050-157/5/2026. körözési számon körözési eljárást folytat B.-K. Krisztián eltűnése kapcsán. A fiatal még 2026. január 3-án távozott engedély nélkül a szekszárdi gyermekotthonból, és azóta nem adott magáról életjelet.

Krisztián körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és rövid, sötét hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható fiú hollétéről tud valamit, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4 alatt, hívja a 06 74/573-910-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámokon.

 

