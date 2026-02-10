Látta valaki? Eltűnt etióp férfit keresnek a budapesti rendőrök

Egy eltűnt etióp állampolgárságú férfit keresnek a budapesti rendőrök.

Egy eltűnt férfi keresésében kérik a lakosság segítségét a rendőrök Fotó: Bors

Nyom nélkül eltűnt egy etióp férfi a fővárosban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság jelenleg is nagy erőkkel keresi a 31 éves, etióp Getaneh-t, aki XXII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, és holléte azóta is rejtély.

A fiatal férfi körülbelül 180 cm magas, normál testalkatú, barna szemű és rövid, fekete hajú. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem törlik.

A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnt férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.