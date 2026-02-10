Látta valaki? Eltűnt etióp férfit keresnek a budapesti rendőrök

Egy eltűnt etióp állampolgárságú férfit keresnek a budapesti rendőrök.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság jelenleg is nagy erőkkel keresi a 31 éves, etióp Getaneh-t, aki XXII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, és holléte azóta is rejtély.
A fiatal férfi körülbelül 180 cm magas, normál testalkatú, barna szemű és rövid, fekete hajú. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem törlik.
A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnt férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.