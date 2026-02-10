Eltűnt egy gyermekotthon 17 éves lakója - a rendőrök jelenleg is gőzerővel keresik a fiatal lányt

2 napja távozott a gyermekotthonból a 17 éves lány, majd nyom nélkül eltűnt. A rendőrök most a lakosság segítségét kérik a keresésben.

Egy eltűnt lány keresésében kér segítséget a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

Nyom nélkül eltűnt a fiatal lány

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/48/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Edit Mária ügyében.

A 17 éves lány 2026. február 8-án egy gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, és nyom nélkül eltűnt. A rendőrök jelenleg is keresik.

Edit Mária körülbelül 164 centiméter magas, hosszú, fekete hajú, barna szemű lány. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.