Eltűnt egy gyermekotthon 17 éves lakója - a rendőrök jelenleg is gőzerővel keresik a fiatal lányt

2 napja távozott a gyermekotthonból a 17 éves lány, majd nyom nélkül eltűnt. A rendőrök most a lakosság segítségét kérik a keresésben.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/48/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Edit Mária ügyében.
A 17 éves lány 2026. február 8-án egy gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, és nyom nélkül eltűnt. A rendőrök jelenleg is keresik.
Edit Mária körülbelül 164 centiméter magas, hosszú, fekete hajú, barna szemű lány. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lány hollétéről tud valamit, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
