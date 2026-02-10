Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Látta valaki? Eltűnt a 15 éves Máté, nagy erőkkel keresik a rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 09:41 / FRISSÍTÉS: 2026. február 10. 09:41
A rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Eltűnt B. Máté, még most is nagy erőkkel keresik. 

Eltűnt Máté

A fiú február 9-én távozott gödöllői rokonának az otthonából, azonban azóta holléte ismeretlen. A megkeresésére tett eddigi minden kísérlet kudarcot vallott.

B. Máté 140 centi magas, fekete hajú, barna szemű, enyhén bajuszos, arca bal oldalán egy anyajegy van. Eltűnésekor egy fekete sapkát, kabátot, illetve világos kék munkásruhát és fekete cipőt viselt.

Az eltűnt fiúról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki látta, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen. Hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón

 

