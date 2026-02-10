Látta valaki? Eltűnt a 15 éves Máté, nagy erőkkel keresik a rendőrök

Eltűnt B. Máté, még most is nagy erőkkel keresik.
A fiú február 9-én távozott gödöllői rokonának az otthonából, azonban azóta holléte ismeretlen. A megkeresésére tett eddigi minden kísérlet kudarcot vallott.
B. Máté 140 centi magas, fekete hajú, barna szemű, enyhén bajuszos, arca bal oldalán egy anyajegy van. Eltűnésekor egy fekete sapkát, kabátot, illetve világos kék munkásruhát és fekete cipőt viselt.
Az eltűnt fiúról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki látta, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen. Hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón
