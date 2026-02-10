Látta valaki? Eltűnt a 15 éves Máté, nagy erőkkel keresik a rendőrök

Eltűnt B. Máté, még most is nagy erőkkel keresik.

Eltűnt Máté

A fiú február 9-én távozott gödöllői rokonának az otthonából, azonban azóta holléte ismeretlen. A megkeresésére tett eddigi minden kísérlet kudarcot vallott.

B. Máté 140 centi magas, fekete hajú, barna szemű, enyhén bajuszos, arca bal oldalán egy anyajegy van. Eltűnésekor egy fekete sapkát, kabátot, illetve világos kék munkásruhát és fekete cipőt viselt.

Az eltűnt fiúról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.