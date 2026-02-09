Hatalmas tragédia rázta meg Várpalotát: holtan találtak meg egy eltűnt 19 éves fiatalt

A Várpalota Városi Polgárőrség szombatról vasárnapra virradó éjjel tette közzé közösségi oldalán, hogy egy eltűnt fiatalt keresnek. Bár a rendőrség, a polgárőrök, a kutyás kutatóegységek és a honvédség egész éjjel nagy erőkkel kereste a 19 éves fiút, végül holtan találták meg.

Tragédiával zárult az eltűnt fiatal keresése. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Holtan találták meg egy erdőben az eltűnt fiatalt

A VEOL információi szerint egy 19 éves fiú felkeresésére indult el szombat este a Várpalota Városi Polgárőrség, a rendőrség és további társszervezetek, azonban már csak holttestét találták meg. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésükre elmondta, hogy február 7-én 18:30-kor jelentettek be náluk egy Várpalotán eltűnt személyt.

A keresésben kutyás kutatóegységek és honvédség is részt vett, illetve még hőkamerás drónt is bevetettek. Végül hajnali 4 órakor, a várpalotai zsidó temetőtől északra, egy erdőben találtak rá a fiatal testére.

A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja az ügyet, miután az információk szerint a 19 éves fiú öngyilkos lett.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!