Merre lehet Renáta? - eltűnt 17 éves lányt keres a rendőrség

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy eltűnt 17 éves, tiszapalkonyai lány ügyében, aki már napok óta nem ad magáról életjelet.

Eltűnt fiatalt keres a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A lakosság segítségét kérik az eltűnt lány keresésében

A rendőrség 05050-157/24/2026. körözési számon folytat eljárást L. Ametiszt Renáta eltűnésében.

A fiatal még 2026. február 7-én a tiszapalkonyai tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, majd nem tért vissza. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a felhívást.

A rendőrség kéri, aki információval rendelkezik a képen szereplő lány hollétéről, az hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.