Lassan két hónapja nem találják: eltűnt egy 17 éves szigetvári tinédzser

Eltűnt J. Dávid, a Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a 02060-157/599/2025. körözési számon folytat eljárást az ügyben.

Eltűnt egy szigetvári tinédzser , két hónapja színét sem látták / Fotó: Pexels (illusztráció)

Mit tudunk az eltűnt fiatalról?

A 17 éves Dávidot utoljára 2025. december 27-én látták, ekkor engedély nélkül távozott szigetvári otthonából. A tinédzserről azóta nincs hír, életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre, ezért a rendőrség most a lakosság segítségét kéri.

J. Dávid körülbelül 175 centiméter magas, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor farmerkabátot, fehér pulóvert, farmernadrágot és fehér sportcipőt viselt. Képét ide kattintva lehet megtekinteni.

Aki a fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, bejelentést tehet a 06-80-555-111-es telefonszámon, illetve a 112-es központi segélyhívón.