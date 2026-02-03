Kész rejtély: felszállt a Szombathelyre tartó vonatra, majd nyom nélkül eltűnt a 15 éves fiú

Nyom nélkül eltűnt egy kamondi tinédzser. A Devecseri Rendőrörs adatai szerint felszállt egy szombathelyi vonatra, előtte pedig Celldömölkön látták.

Gőzerővel keresi az eltűnt tinédzsert a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Felszállt a vonatra, majd eltűnt a fiatal

A rendelkezésre álló adatok szerint, N. Ferenc Krisztofer 2026. február 2-án, kora délután szállt fel egy Szombathelyre tartó vonatra, miután a délelőtti órákban még Celldömölkön látták. Tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.

A 15 éves fiú körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, illetve eltűnésekor kék öltönynadrágot, zöld pulóvert és fekete-piros színű kabátot viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a felhívást.

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatallal kapcsolatban, hívja a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-20/334-5787-es hívószámot. Továbbá tegyen bejelentést 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.