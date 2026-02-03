Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kész rejtély: felszállt a Szombathelyre tartó vonatra, majd nyom nélkül eltűnt a 15 éves fiú

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 06:50
eltűntkeresés
A Devecseri Rendőrörs a lakosság segítségét kéri egy 15 éves kamondi fiú keresésében. A tinédzser egy Szombathelyre tartó vonatra szállt fel utoljára, azóta pedig nem tudják, hol tartózkodik.

Nyom nélkül eltűnt egy kamondi tinédzser. A Devecseri Rendőrörs adatai szerint felszállt egy szombathelyi vonatra, előtte pedig Celldömölkön látták.

Gőzerővel keresi az eltűnt tinédzsert a rendőrség.
Gőzerővel keresi az eltűnt tinédzsert a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Felszállt a vonatra, majd eltűnt a fiatal

A rendelkezésre álló adatok szerint, N. Ferenc Krisztofer 2026. február 2-án, kora délután szállt fel egy Szombathelyre tartó vonatra, miután a délelőtti órákban még Celldömölkön látták. Tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.

A 15 éves fiú körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, illetve eltűnésekor kék öltönynadrágot, zöld pulóvert és fekete-piros színű kabátot viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a felhívást.

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatallal kapcsolatban, hívja a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-20/334-5787-es hívószámot. Továbbá tegyen bejelentést 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu