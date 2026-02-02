Éjfélkor kocsikázott el otthonról, azóta is keresik K. Attilát

Eltűnés miatt folytat eljárást a Dabasi Rendőrkapitányság a 13030-157/56/2026. számú ügyben. A 41 éves Attilát keresik!

Eltűnt férfit keres a rendőrség

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Éjfél óta keresik Attillát

A 41 éves K. Attila 2026. február 2-án éjfélkor indult el dabasi otthonából barna színű Suzuki Vitarájával, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A férfi körülbelül 185 cm magas, testsúlya 115 kg, testalkata normális. Haja barna. Eltűnésekor sárga-szürke csíkos síkabátot, zöld oldalzsebes cargo nadrágot, valamint fekete-fehér, magas szárú edzőcipőt viselt. Képét ide kattintva tekintheted meg.

A Dabasi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki K. Attiláról információval rendelkezik, jelentkezzen a 06-1-236-28-96 vagy a 06-80-555-111 telefonszámok valamelyikén, illetve a 112-es segélyhívón.