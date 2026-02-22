Ellopott meztelenül egy mentőautót a férfi, miközben hátul egy haldokló páciens ült

Vádat emeltek egy wisconsini férfi ellen, miután állítólag meztelenül ellopott egy mentőautót, miközben egy személy még mindig a járműben tartózkodott.

Ellopott egy mentőautót meztelenül a férfi (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ellopott egy mentőautót, a beteggel együtt

Az eset február 17-én, kedden este történt Wood megyében. A Wisconsin Rapids mentősei éppen egy beteget raktak be a mentőautóba, amikor egy férfi, akit később a 37 éves Benjamin Feltz-ként azonosítottak, állítólag beugrott a vezetőülésbe. A mentősök megpróbálták megállítani, de ő elhajtott, miközben a beteg még a járműben volt.

Ezt követően egy nagy sebességű rendőrségi üldözés kezdődött meg, majd végül a hatóságok végül körülbelül 20 perccel később utolérték a járművet, miután a mentőautó egyik kereke leeresztett. Szerencsére a beteg nem szenvedett fizikai sérülést sem a lopás, sem az üldözés során. Azonban elárulta, hogy rákiáltott az elkövetőre, hogy "Vesebetegségben haldoklom!", annak érdekében, hogy megpróbálja rávenni a megállásra.

A rendőrségi testkamerás felvételeken Feltz látható, amint teljesen meztelenül, felemelt kézzel száll ki a járműből. A jelentések szerint a férfi a rendőrségi őrizet alatt megfenyegette a tiszteket, és egy ponton azt kiabálta: "Most a te időd jött el arra, hogy meghalj!"

Feltz ellen több vádat is emeltek, köztük elsőfokú gondatlan veszélyeztetés, jármű beleegyezés nélküli eltulajdonítása és vezetése, bírósággal vagy jogrendszerrel kapcsolatban álló személyek testi sértésével való fenyegetés és rendőr elől menekülés. További hat vétséggel is vádolták, többek között szeméremsértő magatartással és közszeméremsértéssel.

A február 20-án, pénteken tartott első bírósági megjelenésén a bíró elrendelte Feltz mentális alkalmassági vizsgálatát. Jelenleg 100 000 dolláros (32,3 millió forintos) óvadék ellenében van őrizetben, de következő tárgyalásának időpontját még nem tűzték ki - írta a People.