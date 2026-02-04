Bizarr videó: betört az üzletbe, majd lopás nélkül távozott a szegedi tolvaj

Hajnali betörést rögzítettek a biztonsági kamerák Szegeden. Az esetben az a legmegdöbbentőbb: az elkövető végül semmit sem vitt el az üzletből.

Betört az üzletbe, de semmit sem vitt el a tolvaj

Jenei Imre üzletének ajtaját hajnali két óra körül próbálták meg kinyitni, eleinte sikertelenül. A bolt biztonsági kamerái felvették, ahogy a férfi egy pillanatra megáll, felveszi a telefonját, majd tovább rugdossa az üzlet bejárati ajtaját. Végül bejutott a boltba, és még mindig telefonálva, anélkül hogy bármit is eltulajdonított volna, elhagyta a helyszínt.

Megvártuk, hátha megjelenik magától

- magyarázta a bolttulajdonos a Tényeknek, majd elmondta: közzétették a videót, hátha magára ismer a tolvaj.

Az üzletben a zár megrongálásán kívül más kár nem keletkezett. A dolgozók a felvételek segítségével beazonosították az illetőt, de végül nem tettek feljelentést.

