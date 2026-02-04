Köpnyi-nyelni nem tudott a diszpécser: elképesztő, miért tárcsázta egy férfi a 112-őt

Azt hiszed, már mindent hallottál? Akkor lehet, most mélyen meg fogsz lepődni, ahogy az a rendőrök is tették. A minap a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán tettek közzé egy videót arról, amint egy férfi egészen elképesztő indokból tárcsázta a 112-es segélyhívószámot.

Döbbenetes: sertészsír miatt tárcsázta a 112-es segélyhívót egy férfi / Fotó: StockLab / Shutterstock

Elképesztő, miért hívta egy férfi a 112-őt

Azt hittétek, mindent hallottatok már? Mi is... Csalódnunk kellett, sokan sajnos még mindig nem tudják, mire való a 112-es segélyhívószám, vagy úgy önmagukban a készenléti szervek. Sorozatunkban bemutatunk nektek pár felvételt a legmegdöbbentőbb hívásokból, amelyekkel mostanában kellett kollégáinknak megküzdeniük

- írták a posztjukban, a csatolt videóból pedig az derült ki, a telefonálónak sertészsírra lett volna szüksége, amiért cserébe kolbászt ajánlott fel.

Ne feledjétek: csak vészhelyzet esetén hívjátok a 112-t, különben szabálysértést követtek el

- hívták fel rá a figyelmet, mialatt azt is elárultak: a csere egyébként nem jött létre.