Köpnyi-nyelni nem tudott a diszpécser: elképesztő, miért tárcsázta egy férfi a 112-őt

Azt hiszed, már mindent hallottál? Akkor lehet, most mélyen meg fogsz lepődni, ahogy az a rendőrök is tették. A minap a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán tettek közzé egy videót arról, amint egy férfi egészen elképesztő indokból tárcsázta a 112-es segélyhívószámot.
Azt hittétek, mindent hallottatok már? Mi is... Csalódnunk kellett, sokan sajnos még mindig nem tudják, mire való a 112-es segélyhívószám, vagy úgy önmagukban a készenléti szervek. Sorozatunkban bemutatunk nektek pár felvételt a legmegdöbbentőbb hívásokból, amelyekkel mostanában kellett kollégáinknak megküzdeniük
- írták a posztjukban, a csatolt videóból pedig az derült ki, a telefonálónak sertészsírra lett volna szüksége, amiért cserébe kolbászt ajánlott fel.
Ne feledjétek: csak vészhelyzet esetén hívjátok a 112-t, különben szabálysértést követtek el
- hívták fel rá a figyelmet, mialatt azt is elárultak: a csere egyébként nem jött létre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.