Tizenéves fiú áll a magyar körözési lista élén, nem hiszed el mit tett!

Elfogatóparancsot adtak ki Seres Rafael Fabríció ellen. A rendőrség hatalmas erőkkel keresi a 2006-os születésű fiatal férfit. A rendőrség hivatalos felhívást tett az ózdi születésű fiatal elfogásához, akit garázdaság miatt köröznek.

Elfogatóparancsot adtak ki a fiatal ellen

Fotó: Gé / MW

Elfogatóparancsot adtak ki tizenéves fiú ellen

A Pápai Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi Seres Rafael Fabríciót, akinek ügyében büntetőeljárás zajlik. A hatóságok a lakosság segítségét is kérik. A körözést elrendelő szerv hivatalos felhívást tett közzé.

A rendelkezésre álló adatok szerint Seres Rafael Fabríció ellen 2026. február 19-én adtak ki elfogatóparancsot. A körözés oka a Büntetőeljárásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése, a jogalap pedig garázdaság. Az ügyben a Pápai Rendőrkapitányság jár el, amely a körözést is elrendelte – írja a police.hu.

Az elfogatóparancs garázdaság miatt elrendelt körözés célja az ózdi születésű, Seres Rafael Fabríció elfogása és az eljárás lefolytatása. A rendőrség arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek Seres Rafael Fabríció tartózkodási helyéről, hogy haladéktalanul jelezzék. Bejelentés tehető személyesen vagy telefonon a 36-89/313-011-es számon, illetve a rendőrség hivatalos elérhetőségein. A hatóság minden beérkező információt bizalmasan kezel.