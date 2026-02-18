Körözi a rendőrség a magyar influenszert: elfogatóparancsot adtak ki

Molnár Gusztáv után újabb magyar hírességet keres a rendőrség. Az ismert magyar TikTok-sztárt, Jamrik-Pordány Brigittát keresik, bár Magyarországon valószínűleg nem találják meg, mivel a 38 éves nő évek óta Tenerifén él.

Fotó: Police

A "Tenerife úrnő"-ként elhíresült influenszer nem először kerül a rendőrök látómezejébe, ugyanis korábban már internetes agresszió miatt került a körözési listára. Most kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie.

"A Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat Jamrik-Pordány Brigitta felkutatása ügyében. A nő ellen a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot, mivel kiskorú veszélyeztetése miatt keresik" – derült ki a police.hu oldaláról.

A rendelkezésre álló adatok szerint a körözést 2025. június 17-én rendelték el, ám a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.