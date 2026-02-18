Körözi a rendőrség a magyar influenszert: elfogatóparancsot adtak ki

Molnár Gusztáv után újabb magyar hírességet keres a rendőrség. Az ismert magyar TikTok-sztárt, Jamrik-Pordány Brigittát keresik, bár Magyarországon valószínűleg nem találják meg, mivel a 38 éves nő évek óta Tenerifén él.
A "Tenerife úrnő"-ként elhíresült influenszer nem először kerül a rendőrök látómezejébe, ugyanis korábban már internetes agresszió miatt került a körözési listára. Most kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie.
"A Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat Jamrik-Pordány Brigitta felkutatása ügyében. A nő ellen a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot, mivel kiskorú veszélyeztetése miatt keresik" – derült ki a police.hu oldaláról.
A rendelkezésre álló adatok szerint a körözést 2025. június 17-én rendelték el, ám a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.