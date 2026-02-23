Tragédia az 51-es főúton: nem lehetett már megmenteni a sofőrt - Fotó + Videó

Kamion és személyautó ütközött az 51-es főúton Szalkszentmárton határában hétfőn, az autó vezetője a helyszínen meghalt, a főutat lezárták - közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hétfőn délelőtt a Tass felől Dunavecse irányába közlekedő személygépkocsi vezetője a főút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval. A személyautó vezetője a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A katasztrófavédelem azt közölte: az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.
