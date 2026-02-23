Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Tragédia az 51-es főúton: nem lehetett már megmenteni a sofőrt - Fotó + Videó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 14:35
szalkszentmártonhalálos baleset
Kamion és személyautó ütközött az 51-es főúton. A balesetben érintett sofőr a helyszínen elhunyt.
Kamion és személyautó ütközött az 51-es főúton Szalkszentmárton határában hétfőn, az autó vezetője a helyszínen meghalt, a főutat lezárták - közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Fotó: Donka Ferenc

Nem tudtak segíteni, helyszínen meghalt a vezető

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hétfőn délelőtt a Tass felől Dunavecse irányába közlekedő személygépkocsi vezetője a főút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval. A személyautó vezetője a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A katasztrófavédelem azt közölte: az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
