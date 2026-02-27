"A világ egy emberi állatkert, és mi egy földönkívüli kísérlet részesei vagyunk"

A Happy Monday énekese, Saun Ryder úgy gondolja, a körülöttünk lévő világ nem természetes, szerinte a földönkívüliek évszázadok óta részt vesznek a Föld fejlesztésében.

Az énekes szerint egy földönkívüli kísérlet folyik a Földön Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Földönkívüli kísérlet részei vagyunk?

Shaun Ryder azt gondolja, hogy a világ egy nagy emberi állatkert, mi pedig csupán egy UFO-k által létrehozott kísérlet részesei vagyunk. Az énekes úgy véli, hogy a világ nem is természetes.

„Átkozott kisgyerekkorom óta mindig is azt gondoltam, hogy ez nem a mi rohadt bolygónk, hanem egy kísérlet egy ki*****tt állatkertben

- idézi nyers, világról alkotott gondolatait a Daily Star.

Szerinte beavatkoztak a fejlődésünkbe, tudatos terv részei lettünk, de hozzátette, hogy jó pár éve nem látott UFO-t. Arról is beszélt, hogy hallucinogén összeomlása is volt, amit a földönkívüliek okoztak neki.

Közben Shaun elmondta, hogy a kábítószerekkel töltött évek után most pótolja azokat az indie zenéket, amikről lemaradt a vad, bulizós fénykora alatt. „Ha még mindig a 20 éves Shaun lennék, teljesen őrült lennék.”