Dezodorral akart kirabolni egy boltot egy férfi Tiszaújvárosban

Rablás bűntette miatt indított eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 42 éves helyi férfi ellen, aki egy ruházati üzletben próbált pénzhez jutni Tiszaújvárosban – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A férfi késsel és dezodorral próbálta megfélemlíteni a bolt eladóját.

Dezodorral és késsel fenyegetőzött a férfi

Fotó: Pexels

A kés után a dezodor is előkerült

A gyanú szerint a férfi február 2-án, a délutáni órákban bement az egyik ruhaboltba, ahol késsel fenyegette meg az eladót, és a napi bevétel átadását követelte. Az alkalmazott azonban nem ijedt meg, és nem tett eleget a felszólításnak. Miután a követelése nem járt sikerrel, a támadó egy férfi dezodorral lefújta a női dolgozót. Pénzhez így sem jutott, ezért a pulton hagyott, ruhákkal teli táskát magához véve elhagyta az üzletet.

A történteket követően érkezett bejelentés alapján a rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást, és kevesebb mint fél órán belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A férfit a bűncselekmény helyszínének közelében fogták el, majd előállították a rendőrkapitányságra. A 42 éves gyanúsított a kihallgatás során beismerő vallomást tett. A rendőrség őrizetbe vette a férfit, és indítványozta a letartóztatását, írja a Police.hu.