Nem számolt a riasztóval: zárás után próbált pénzt lopni egy debreceni boltból a 20 éves fiú

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 08:11
debrecenlopás
A parkolóban futott össze a biztonságiakkal egy 20 éves fiú, ruhájában 50 000 forinttal. A fiatal zárás után egy debreceni boltban bújt meg, majd pénzt lopott, de a riasztóval már nem számolt.

Megszólalt egy debreceni élelmiszerbolt riasztója, majd mire kiértek a biztonságiak, már a parkolóban találkoztak azzal a fiatallal, aki a váltópénzből lopott.

Zárás után próbált meg pénzt lopni egy fiatal.
Zárás után próbált meg pénzt lopni egy fiatal. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé/MW

Lopott pénzzel a ruhájában futott versenyt a biztonságiakkal

Január 6-án nem sokkal 21:00 után jelzés érkezett egy biztonsági szolgálathoz egy debreceni élelmiszerboltból. A cég munkatársai az üzlethez siettek, de nem kellett sokat keresniük a riasztás okát, ugyanis már a parkolóban szembe találták magukat egy fiatalemberrel. A rendőrök a helyszínre érkezve igazoltatták a 20 éves fiút, és ellenőrizték ruházatát, amiben 50 000 forint készpénzt találtak.

Később fény derült a fiatal mestertervére, zárás előtt elbújt a vásárlótérben, majd a kasszákból kivette a váltópénzt, de nem számolt a riasztókkal. Bár gyorsan menekülni kezdett, és kijutott az épületből a raktár egyik ablakán, a parkolóban már zárt kapuk fogadták. Szökési kísérlete közben felakadt a kerítésen, második próbálkozására pedig már megérkezett a járőrszolgálat.

Lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a fiút a rendőrkapitányságon, ahol részletes beismerő vallomást tett - közölte a rendőrség.

