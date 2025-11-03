Pizzára és dezodorra fájt a foguk: karon harapták áldozatukat a fiatalkorú rablók Miskolcon

Két fiatalkorú rabló ellen emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség, miután több embert is megpróbáltak kirabolni az utcán.

Fiatalkorú rablókat ítéltek el Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A vádlottak 2024 októberében szólítottak le Miskolcon egy iskolából hazatartó fiút. A zsebeit átnézték, a hátizsákját elszedték, majd egy dezodort is elvettek tőle.

Amikor ez nem volt elég, megfenyegették őt a családjának életével, majd azt követelték, menjen haza és hozzon nekik készpénzt. Megpofozták, majd hazakísérték, ahol viszont egy férfi elijesztette őket.

Megharapta áldozatát a kiskorú rabló

Nem sokkal később egy másik kiskorú fiút szólítottak le, akitől egy pizzaszeletet próbáltak elvenni, majd kérdezgetni kezdték. Amikor a fiú elhúzta a pizzaszeletet, többször is ököllel verték, majd elvették a mobilját. A sértett visszaszerezte a mobilját, ám ekkor az egyik vádlott karon harapta. Ezt követően egy ismeretlen járókelő állította meg őket.

Az ügyészség most rablás bűntette miatt javítóintézeti nevelést indítványozott a két kiskorú rabló ellen a vádiratban - írja az Ügyészség.