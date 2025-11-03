Pizzára és dezodorra fájt a foguk: karon harapták áldozatukat a fiatalkorú rablók Miskolcon

Két fiatalkorú rabló ellen emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség, miután több embert is megpróbáltak kirabolni az utcán.
A vádlottak 2024 októberében szólítottak le Miskolcon egy iskolából hazatartó fiút. A zsebeit átnézték, a hátizsákját elszedték, majd egy dezodort is elvettek tőle.
Amikor ez nem volt elég, megfenyegették őt a családjának életével, majd azt követelték, menjen haza és hozzon nekik készpénzt. Megpofozták, majd hazakísérték, ahol viszont egy férfi elijesztette őket.
Nem sokkal később egy másik kiskorú fiút szólítottak le, akitől egy pizzaszeletet próbáltak elvenni, majd kérdezgetni kezdték. Amikor a fiú elhúzta a pizzaszeletet, többször is ököllel verték, majd elvették a mobilját. A sértett visszaszerezte a mobilját, ám ekkor az egyik vádlott karon harapta. Ezt követően egy ismeretlen járókelő állította meg őket.
Az ügyészség most rablás bűntette miatt javítóintézeti nevelést indítványozott a két kiskorú rabló ellen a vádiratban - írja az Ügyészség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.