Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pizzára és dezodorra fájt a foguk: karon harapták áldozatukat a fiatalkorú rablók Miskolcon

lopás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 11:10
rablófenyegetés
Az ügyészség most elítélte a kiskorú bűnösöket. Ezzel a büntetéssel kell szembenézniük.
CJA
A szerző cikkei

Két fiatalkorú rabló ellen emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség, miután több embert is megpróbáltak kirabolni az utcán.

Fiatalkorú rablókat ítéltek el
Fiatalkorú rablókat ítéltek el Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A vádlottak 2024 októberében szólítottak le Miskolcon egy iskolából hazatartó fiút. A zsebeit átnézték, a hátizsákját elszedték, majd egy dezodort is elvettek tőle.

Amikor ez nem volt elég, megfenyegették őt a családjának életével, majd azt követelték, menjen haza és hozzon nekik készpénzt. Megpofozták, majd hazakísérték, ahol viszont egy férfi elijesztette őket.

Megharapta áldozatát a kiskorú rabló

Nem sokkal később egy másik kiskorú fiút szólítottak le, akitől egy pizzaszeletet próbáltak elvenni, majd kérdezgetni kezdték. Amikor a fiú elhúzta a pizzaszeletet, többször is ököllel verték, majd elvették a mobilját. A sértett visszaszerezte a mobilját, ám ekkor az egyik vádlott karon harapta. Ezt követően egy ismeretlen járókelő állította meg őket.

Az ügyészség most rablás bűntette miatt javítóintézeti nevelést indítványozott a két kiskorú rabló ellen a vádiratban - írja az Ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu