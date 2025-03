Győzike kétségtelenül az ország legismertebb zebrafanatikusa, így nem is meglepő, hogy az elmúlt napok politikai adok-kapokjába is beleszállt gondolkodás nélkül. A történet ott kezdődött, hogy az ellenzék azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy a hatvanpusztai birtokán zebrák legelésznek... Mi több, unokái rettegnek a csíkós jószágoktól. Erre egy vicces poszttal reagált a miniszterelnök, a Fővárosi Állat- és Növénykerttől kért segítséget ahhoz, hogy örökbe fogadhasson egy zebrát. Onnan válasz a cikkünk születésééig nem érkezett, Gáspár Győző azonban elképesztő gyorsasággal reagált.

Győzike háza és kocsija már több évtizede összenőtt a zebracsíkokkal (Fotó: Mediaworks archív)

Győzike zebramániája

A zenész ezt írta a miniszterelnök Facebook bejegyzéséhez:

„Breaking ZEBRA NEWS! Drága Barátaim! Miniszterelnök úr idei bejelentései mind szenzációsak, de a mai a szívemből szólt! Hamarosan kijelenthetjük: Orbán Viktor miniszterelnök úr és én zebra-családtagok leszünk! Miniszterelnök úr mai bejegyzéséből kiderült, hogy a budapesti állatkertben örökbe szeretne fogadni egy zebra szépséget – és hát ennél boldogabb nem is lehetnék! Tudjátok, én nemcsak a mintáját imádom, a zebra egy életérzés! Szabadság, stílus, büszkeség! Miniszterelnök úr, ha kell, hozok az örökbefogadási ünnepségre kabátot, sapkát, még zebramintás kis takarót is – de csak ha nem zavarja a közízlést! És ha már itt tartunk: egy ilyen előkelő csíkos jószágnak nevet kell adni! És én vállalom a keresztapaságot! Én már gondolkozom pár ötleten, ami még titok – de gyerekek, ti is írjatok, hátha az én nevem lesz a befutó! Hiszen miért ne lehet a neve: GYŐZIKE!? Szívből gratulálok ehhez a csodás kezdeményezéshez és ígérem, személyesen is meglátogatom majd a mi kis zebránkat és viszek neki legalább egy nagy adag tápot! Zebrával szép az élet! Üdvözlettel: Győzike – a zebrák első számú rajongója."

A Győzike show óta tudjuk, életérzést képviselnek a csíkok (Fotó: Mediaworks archív)

Ha lehet a történetben még egy csavar, akkor az is megtörtént, hiszen Orbán Viktor válaszolt a zenésznek, amikor is belement a játékba.

Kedves Győző, ajánlat elfogadva!

- írta a miniszterelnök a hivatalos Facebook oldalán. Innentől kezdve már tényleg csak arra kell várni ,hogy az állatkert jelezzen, hogy van szabadon örökbe fogadható zebrájuk, illetve addig Győzikének is meg kell vívnia a maga harcait, a felajánlása után ugyanis kapott hideget-meleget a kommentelőktől. Nyilván itt ugye most másról van szó, mint amikor például a Győzike show 2024 évadában zebracsíkos ingekben flangált.