Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Neki sem szabad mindent, csak mert a családjának pénze van" - Debreceni autóbaleset: nem múlik a gyászoló anya fájdalma

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 13:00
gyászhalálos autóbalesettragédia
Letöltendő börtönbüntetés kiszabására számít a három évvel ezelőtti karambolban elhunyt Mázló Attila édesanyja. A gyermekét gyászoló Anna az előző tárgyalás után, a bíróság folyosóján odalépett a debreceni autóbaleset okozásával vádolt Sz. Patrikhoz.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors is beszámolt, 2023. január 7-én, Mázló Attila a névnapján, egy baráti összejövetelről autóval tartott hazafelé Létavértesre, amikor a vármegyeszékhely Vágóhíd utcai felüljáróján belerohant az Sz. Patrik által vezetett luxusjárgány. A debreceni autóbaleset feltételezett okozója karcolásokkal megúszta a karambolt, de a vétlen férfinek esélye sem volt a túlélésre.

Debreceni autóbaleset
Mázló Attila a debreceni autóbaleset áldozata

A debreceni autóbaleset ügyében ítélet várható

Agócs Anna, a fiát gyászoló édesanya bízik benne, hogy február 11-én, szerdán végre ítéletet hoz az ügyben a Debreceni Járásbíróság.

Felháborít a vádlott és a családja hozzáállása. A rendőrségen és a bíróságon is igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy a baleset Attila hibájából következett be. Attila ezzel szemben nem hagyta el a saját sávját, ő szabályosan közlekedett

 – mondta a Borsnak a középkorú nő, és kinyilvánította: számára az a legfontosabb, hogy tisztára mossa a gyermeke becsületét.

Agócs Anna visszajár a tragédia helyszínére  Fotó: Bors

- Sz. Patrik védője még a legutóbbi tárgyaláson is megpróbált trükközni. Több indítványt is beadott, de a bíró szerencsére mindet elutasította, majd felszólította az ügyészséget és az ügyvédet a perbeszédek megtartására. Patrik védője közölte, hogy nem készült védőbeszéddel. Ezután a bíró megkérdezte, hogy fel tud-e készülni fél óra alatt. A nemleges válasz után a bíró a tárgyalást elnapolta, az új határnapot pedig jövő hét szerdára tűzte ki – mesélte Agócs Anna, aki szerint jól mutatja a vádlott jellemét, hogy a tragédia óta nem kért a családtól bocsánatot.

Eddig nem szólítottam meg őket, de most kivételt tettem. A tárgyalás után odaléptem hozzájuk a folyosón, és elmondtam a véleményemet, mely szerint, ha Patrikot tisztességesen nevelték volna, most nem kellene ilyen körülmények között találkoznunk, és még a fiam is élne. Patrik anyja ezen felháborodott, és közölte, hogy ő rendesen nevelte a fiát a gyerek apjával együtt

 – árulta el a gyászoló édesanya, aki csak akkor lenne képes lezárni magában az ügyet, ha Sz. Patrikot letöltendő szabadságvesztéssel sújtanák.

- Meg kell tanulnia, hogy neki sem szabad mindent, csak azért, mert a családjának van pénze luxusautóra! - fejezte be Agócs Anna.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu