"Neki sem szabad mindent, csak mert a családjának pénze van" - Debreceni autóbaleset: nem múlik a gyászoló anya fájdalma

Mint arról a Bors is beszámolt, 2023. január 7-én, Mázló Attila a névnapján, egy baráti összejövetelről autóval tartott hazafelé Létavértesre, amikor a vármegyeszékhely Vágóhíd utcai felüljáróján belerohant az Sz. Patrik által vezetett luxusjárgány. A debreceni autóbaleset feltételezett okozója karcolásokkal megúszta a karambolt, de a vétlen férfinek esélye sem volt a túlélésre.
Agócs Anna, a fiát gyászoló édesanya bízik benne, hogy február 11-én, szerdán végre ítéletet hoz az ügyben a Debreceni Járásbíróság.
Felháborít a vádlott és a családja hozzáállása. A rendőrségen és a bíróságon is igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy a baleset Attila hibájából következett be. Attila ezzel szemben nem hagyta el a saját sávját, ő szabályosan közlekedett
– mondta a Borsnak a középkorú nő, és kinyilvánította: számára az a legfontosabb, hogy tisztára mossa a gyermeke becsületét.
- Sz. Patrik védője még a legutóbbi tárgyaláson is megpróbált trükközni. Több indítványt is beadott, de a bíró szerencsére mindet elutasította, majd felszólította az ügyészséget és az ügyvédet a perbeszédek megtartására. Patrik védője közölte, hogy nem készült védőbeszéddel. Ezután a bíró megkérdezte, hogy fel tud-e készülni fél óra alatt. A nemleges válasz után a bíró a tárgyalást elnapolta, az új határnapot pedig jövő hét szerdára tűzte ki – mesélte Agócs Anna, aki szerint jól mutatja a vádlott jellemét, hogy a tragédia óta nem kért a családtól bocsánatot.
Eddig nem szólítottam meg őket, de most kivételt tettem. A tárgyalás után odaléptem hozzájuk a folyosón, és elmondtam a véleményemet, mely szerint, ha Patrikot tisztességesen nevelték volna, most nem kellene ilyen körülmények között találkoznunk, és még a fiam is élne. Patrik anyja ezen felháborodott, és közölte, hogy ő rendesen nevelte a fiát a gyerek apjával együtt
– árulta el a gyászoló édesanya, aki csak akkor lenne képes lezárni magában az ügyet, ha Sz. Patrikot letöltendő szabadságvesztéssel sújtanák.
- Meg kell tanulnia, hogy neki sem szabad mindent, csak azért, mert a családjának van pénze luxusautóra! - fejezte be Agócs Anna.
