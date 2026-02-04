Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zenét hallgatott, elsodorta a mentő: Iskolások szeme láttára történt baleset a Corvin negyednél

mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 15:05
Corvin-negyedbaleset
Sokkot kaptak a szemtanúk. Zenét hallgatott, ezért nem látta a szirénázva érkező mentőautót az a gyalogos, akit végül elsodortak a Corvin negyednél. A szemtanúk szerint épp a villamos mögül lépett ki, pont a mentő elé.
M. N.
A szerző cikkei

Baleset történt szerda (február 4-én) reggel a Corvin negyednél. A Bors információi szerint egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó elsodort egy gyalogost. Úgy tudni, hogy a villamos mögül lépett ki és fülhallgató volt a fülében, zenét hallgatott, ezért a 20 év körüli férfi nem hallhatta a száguldó autót. A balesetet végignézhették az iskolába tartó gyerekek is.

Corvin negyednél
Mentő sodorta el a gyalogost a Corvin negyednél (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Zenét hallgatott, elsodorta egy mentő a Corvin negyednél

Megdöbbentő baleset történt a Corvin negyednél. Reggel 8 óra körül egy mentőautó elsodort egy gyalogost. Mindezt az egyik villamoson utazó iskolás csapat végig is nézte. 

Az egyik ismerősöm szólt nekem reggel, hogy baleset történt a Corvinnál 

– kezdte az egyik helybéli. 

Ő tanárnő. Azt mondta el, hogy a gyerekek erre utaztak a 4-6-os villamos vonalán, amikor épp egy mentőautó elsodort egy gyalogost. Ők végig is nézhették az egészet. Egész nap ez volt köztük a téma. Nagyon sajnálták az áldozatot...

 – számolt be.

Úgy tudjuk, hogy azért történhetett a baleset, azért nem vette észre a megkülönböztető jelzéssel közeledő mentőautót a gyalogos, mert fülhallgató volt a fülében, zenét hallgatott. 

Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: 
 

A megkülönböztető jelzést használó mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé haladt, amikor a fiatalember eléjük lépett. A baleset következtében a 20 év körüli férfi zúzódásokat szenvedett, stabil állapotban szállították bajtársaink kórházba


– közölték. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu