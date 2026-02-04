Zenét hallgatott, elsodorta a mentő: Iskolások szeme láttára történt baleset a Corvin negyednél

Baleset történt szerda (február 4-én) reggel a Corvin negyednél. A Bors információi szerint egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó elsodort egy gyalogost. Úgy tudni, hogy a villamos mögül lépett ki és fülhallgató volt a fülében, zenét hallgatott, ezért a 20 év körüli férfi nem hallhatta a száguldó autót. A balesetet végignézhették az iskolába tartó gyerekek is.

Mentő sodorta el a gyalogost a Corvin negyednél (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Zenét hallgatott, elsodorta egy mentő a Corvin negyednél

Megdöbbentő baleset történt a Corvin negyednél. Reggel 8 óra körül egy mentőautó elsodort egy gyalogost. Mindezt az egyik villamoson utazó iskolás csapat végig is nézte.

Az egyik ismerősöm szólt nekem reggel, hogy baleset történt a Corvinnál

– kezdte az egyik helybéli.

Ő tanárnő. Azt mondta el, hogy a gyerekek erre utaztak a 4-6-os villamos vonalán, amikor épp egy mentőautó elsodort egy gyalogost. Ők végig is nézhették az egészet. Egész nap ez volt köztük a téma. Nagyon sajnálták az áldozatot...

– számolt be.

Úgy tudjuk, hogy azért történhetett a baleset, azért nem vette észre a megkülönböztető jelzéssel közeledő mentőautót a gyalogos, mert fülhallgató volt a fülében, zenét hallgatott.

Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták:



A megkülönböztető jelzést használó mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé haladt, amikor a fiatalember eléjük lépett. A baleset következtében a 20 év körüli férfi zúzódásokat szenvedett, stabil állapotban szállították bajtársaink kórházba



– közölték.