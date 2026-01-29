Ebben a pillanatban jött a felfoghatatlan hír: halálra gázolt egy teherkocsi egy ötéves kisfiút

A felfoghatatlan tragédia nem sokkal déli 12 óra előtt történt a szlovákiai Szacsúr községében . A Paraméter szerint a rendőrség arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy egy teherkocsi halálra gázolt egy ötéves kisfiút. A gyermeket már nem lehetett megmenteni.

A portál szerint a rendőrség még vizsgálja az eset körülményeit, és egyúttal figyelmezteti a sofőröket, hogy legyenek rendkívül körültekintők különösen a községekben, a lakóövezetekben és a gyerekek közelében.