Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ebben a pillanatban jött a felfoghatatlan hír: halálra gázolt egy teherkocsi egy ötéves kisfiút

halálra gázolta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 14:20
gyerektragédiabalesetrendőrség
Borzalmas baleset: egy teherkocsi halálra gázolt egy ötéves kisfiút, a rendőrség nyomoz.
N.T.
A szerző cikkei

A felfoghatatlan tragédia nem sokkal déli 12 óra előtt történt a szlovákiai Szacsúr községében . A Paraméter szerint a rendőrség arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy egy teherkocsi halálra gázolt egy ötéves kisfiút. A gyermeket már nem lehetett megmenteni.

Egy teherkocsi halálra gázolt egy ötéves kisfiút, a rendőrség nyomoz
Egy teherkocsi halálra gázolt egy ötéves kisfiút, a rendőrség nyomoz  Fotó:  Zalai hírlap

A portál szerint a rendőrség még vizsgálja az eset körülményeit, és egyúttal figyelmezteti a sofőröket, hogy legyenek rendkívül körültekintők különösen a községekben, a lakóövezetekben és a gyerekek közelében.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu