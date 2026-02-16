Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű buszbaleset történt: 6 ember meghalt, rengeteg a sérült

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 20:05
kórháztragédia
A baleset körülményeit még vizsgálják.
Amy Mans
A szerző cikkei

Tragikus buszbaleset rázta meg Brazíliát, amikor a buszsofőr elvesztette az uralmát a jármű felett a reggeli órákban, BR-153-as autópályán. 

alt=A buszsofőr elvesztette az uralmát a jármű felett
A buszsofőr elvesztette az uralmát a jármű felett - többen az életüket vesztették a balesetben / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett

A helyi információk szerint kidurrant a bal hátsó abroncsa busznak, ezért a sofőr teljesen kitért a menetirányból, ennek következtében a jármű letért az útról és felborult. Jelenleg a hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit. További tájékoztatás szerint a busz mezőgazdasági munkásokat szállított Maranhão államból a déli Santa Catarina államba, ahol almabetakarítási munkára indultak.

Hat utas a helyszínen életét vesztette, azonban 46 sérültet azonnal a közeli kórházba szállítottak a mentősök - írja az Origo.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu