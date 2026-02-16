Szörnyű buszbaleset történt: 6 ember meghalt, rengeteg a sérült

Tragikus buszbaleset rázta meg Brazíliát, amikor a buszsofőr elvesztette az uralmát a jármű felett a reggeli órákban, BR-153-as autópályán.

A buszsofőr elvesztette az uralmát a jármű felett - többen az életüket vesztették a balesetben / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett

A helyi információk szerint kidurrant a bal hátsó abroncsa busznak, ezért a sofőr teljesen kitért a menetirányból, ennek következtében a jármű letért az útról és felborult. Jelenleg a hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit. További tájékoztatás szerint a busz mezőgazdasági munkásokat szállított Maranhão államból a déli Santa Catarina államba, ahol almabetakarítási munkára indultak.

Hat utas a helyszínen életét vesztette, azonban 46 sérültet azonnal a közeli kórházba szállítottak a mentősök - írja az Origo.