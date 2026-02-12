Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szörnyű buszbaleset történt: egyetemistákkal teli busz balesetezett, egy halott és 32 sérült

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 09:47
Az egyetemi sportcsapat éppen a következő meccsére tartott, amikor a szörnyű baleset történt. A buszbalesetben egy ember meghalt, 32-en megsérültek.

Egy egyetemi baseballcsapat buszbalesetet szenvedett: egy ember meghalt és 32-en megsérültek, miután a busz lesodródott az útról Iowában.

Buszbaleset: egy halott, 32 sérült
Az Iowa Állami Rendőrség megerősítette, hogy egyetlen járművel történt horrorisztikus baleset történt a 4-es főúton Twin Lakes közelében, amelyben egy Iowa Lakes Közösségi Főiskola busza is érintett volt.

Horrorisztikus buszbalesetet szenvedett a sportcsapat

Az egyetemistákkal teli busz állítólag az iskola baseballcsapatát szállította, akik a North Arkansas College elleni, csütörtökre és péntekre tervezett mérkőzésekre utaztak.

A mentőszolgálatok riasztották a helyszínre, miután a busz balesetet szenvedett, miközben a diáksportolókat és a személyzetet délre szállították a tornára. A becsapódás olyan súlyos volt, hogy több mentőhelikoptert is riasztottak, hogy a legsúlyosabban sérülteket regionális traumatológiai központokba szállítsák műtétre.

A Calhoun megyei seriffhivatal és a Rockwell városi rendőrség munkatársai dolgoztak azon, hogy a sérülteket kihúzzák a roncsok közül és különböző kórházakba szállítsák őket.

„Nehéz szívvel gyászolunk az Iowa Lakes College közösségével együtt. Egy élet elvesztése olyan tragédia, amely messze túlmutat az egyetemen” – áll a közleményben.

