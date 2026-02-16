Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kigyulladt egy emeletes busz, menekültek az utasok

buszbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 13:50
tűzoltótűz
Egy emeletes busz hátsó felén csaptak fel a lángok. A kigyulladt buszhoz két tűzoltóautó is érkezett.

Kigyulladt busz okozott riadalmat vasárnap este Londonban. Egy emeletes busz hátulja kapott lángra, a helyszínre két tűzoltóautó is érkezett.

Kigyulladt buszhoz riasztották a londoni tűzoltókat
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kigyulladt buszhoz siettek a tűzoltók

Sokkoló felvételek készültek egy északnyugat londoni buszbalesetről, melynek során egy emeletes busz lángokban állt. A rémült utasok kénytelenek voltak elmenekülni a járműből a segítség kiérkezése előtt.  

Az eset körülményeinek megállapítására vizsgálat indult. A tűz vasárnap este helyi idő szerint 7 óra körül tört ki, a lángok miatt a busznak félre kellett állnia a Kilburn Lane-en. A londoni tűzoltóság megerősítette, hogy senki sem sérült meg a balesetben. A tűz idején az utat lezárták. 

A londoni tűzoltóság szóvivője elmondta: 

Tegnap (február 15-én) riasztottak minket egy kétemeletes busz tűzhöz a Kilburn Lane-en. Amikor a tűzoltók megérkeztek, a buszt már biztonságosan evakuálták. Sérülésekről nem érkezett jelentés. Két tűzoltóautó érkezett a helyszínre. 

- olvasható a Mirror cikkében.   

 

