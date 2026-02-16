Kigyulladt egy emeletes busz, menekültek az utasok

Kigyulladt busz okozott riadalmat vasárnap este Londonban. Egy emeletes busz hátulja kapott lángra, a helyszínre két tűzoltóautó is érkezett.
Sokkoló felvételek készültek egy északnyugat londoni buszbalesetről, melynek során egy emeletes busz lángokban állt. A rémült utasok kénytelenek voltak elmenekülni a járműből a segítség kiérkezése előtt.
Az eset körülményeinek megállapítására vizsgálat indult. A tűz vasárnap este helyi idő szerint 7 óra körül tört ki, a lángok miatt a busznak félre kellett állnia a Kilburn Lane-en. A londoni tűzoltóság megerősítette, hogy senki sem sérült meg a balesetben. A tűz idején az utat lezárták.
A londoni tűzoltóság szóvivője elmondta:
Tegnap (február 15-én) riasztottak minket egy kétemeletes busz tűzhöz a Kilburn Lane-en. Amikor a tűzoltók megérkeztek, a buszt már biztonságosan evakuálták. Sérülésekről nem érkezett jelentés. Két tűzoltóautó érkezett a helyszínre.
- olvasható a Mirror cikkében.
