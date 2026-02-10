Brutális baleset történt az M5-ösön, mentők a helyszínen

Ismét riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött egy személygépkocsi és egy teherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a főváros határában, a 15. és a 16. kilométer között.

A személyautó a pályatesteket elválasztó betonelemnek csapódott és kigyulladt. A járműben egy ember utazott, aki idejében ki tudott szállni, a mentők vizsgálják. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett sztrádaszakasz mindkét oldalán forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani - számol be róla a katasztrófavédelem a honlapján.